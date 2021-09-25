В Департаменте охраны наградили победителей

В Октябрьском (г.Могилева) отделе Департамента охраны состоялось оперативное совещание об организации и эффективности служебной деятельности гражданского персонала военизированной и сторожевой охраны и о ходе выполнения требований в вопросах соблюдения дисциплины и законности, организации работы по охране труда в подразделениях охраны Могилевской области, на котором присутствовал временно исполняющий обязанности по должности начальника управления милицейской, военизированной и сторожевой охраны Департамента охраны полковник милиции Дорощук Дмитрий Васильевич.

После подведения итогов по направлениям служебной деятельности Дмитрий Васильевич вручил специальные звания и заслуженные награды.

В завершении оперативного совещания прошла торжественная церемония чествования победителей XVIII Республиканского смотра – конкурса профессионального мастерства сотрудников Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

В этом и прошлом году наша команда достойно выдержала все испытания, подтвердила свой статус и доказала что Могилевская область по праву лучшая в республике.

Выступая перед собравшимися, начальник Могилевского областного управления Департамента охраны, полковник милиции Игорь Иванович Драчев отметилː

— Проявив свои лучшие качества, Вы еще раз доказали, что готовы в любой момент и в полной мере обеспечить выполнение поставленных задач. Поздравляю с яркой и достойной победой! Желаю продолжать в том же духе, желаю не останавливаться на этом и с каждым разом добиваться своей победы еще быстрей и уверенней!

В состав команды входило четырнадцать человек и каждому участнику соревнований Игорь Иванович вручил благодарности.

Уважаемые сотрудники, еще раз поздравляем Вас с победой в смотре-конкурсе профессионального мастерства и желаем дальнейших успехов на профессиональном пути.

ОИР ОИРиКО Могилевского областного управления