В День Победы горожан приглашают на просмотр фильмов под открытым небом
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9 мая бобруйчан и гостей города будет ожидать кинотеатр под открытым небом. Сеанс начнется в 21.00 на территории ГУ "Хоккейный клуб "Бобруйск".
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