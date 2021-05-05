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В День Победы горожан приглашают на просмотр фильмов под открытым небом

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В День Победы горожан приглашают на просмотр фильмов под открытым небом

9 мая бобруйчан и гостей города будет ожидать кинотеатр под открытым небом. Сеанс начнется в 21.00 на территории ГУ "Хоккейный клуб "Бобруйск".

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