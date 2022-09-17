В День народного единства в школе №34 прошел необычный урок

Его провели для ребят и педагогов старшеклассники, братья Назар и Захар Березовские, которым посчастливилось в этом году стать участниками уникального белорусско-российского проекта «Поезд Памяти». Всего в этом международном проекте приняли участие по 100 самых талантливых учеников из двух стран.

Захар и Назар – гордость школы, победители республиканского конкурса экологических проектов «Зеленая школа» и лучшие в городском этапе «Энергомарафона», интересы у братьев самые разнообразные: от науки до спорт, а еще они входят в ученический комитет – ни одно мероприятие не обходится без их участия. А еще ребята вместе с семьей – завсегдатаи городских патриотических мероприятий и праздников, с удовольствием выходят на шествие 9 мая, несут цветы и портреты своих родственников в акции «Беларусь помнит», уважают историю и традиции, чтут память поколений.

Захар и Назар получили массу эмоций от путешествия и не могли не поделиться ими, ведь этот проект получит продолжение и в следующем году, и у каждого из ребят есть шанс тоже стать его участником.

– Это было двухнедельное путешествие по городам боевой славы, – рассказывают братья. – Под стук колес, песни военных лет и разговоры о прадедушках и прабабушках, прошедших дорогами Великой Отечественной войны мы посетили 15 точек на карте двух стран. В Бресте, Смоленске, Ржеве, Москве, Минске и других городах мы посещали памятные места, общались с ветеранами, участвовали в тематических встречах, квестах и культурных мероприятиях. И, конечно же, заводили новые знакомства и находили друзей.

Назар и Захар отмечают, что между российскими и белорусскими ребятами нет никакого отличия ни в менталитете, ни в общении, ни в интересах и увлечениях, а главное – и те, и другие чтят память о великом подвиге наших предков. Единственная разница лишь в расстоянии, но она нисколько не мешает.

– С нами в купе ехал мальчик из Сахалина, никак не мог привыкнуть к смене часовых поясов, постоянно хотел спать, но мы его бодрили, – рассказывают ребята. – Сейчас мы продолжаем с ним общение и он благодарен, что не давали ему задремать и пропустить все самое интересное.

Сегодня ребята подготовили для учеников школы интерактивную фотовыставку, на снимках – города, через которые следовал «Поезд Победы», рядом – QR-код, пройдя по которому можно найти полную информацию.

В завершение урока директоры школы Ирина Матузова поинтересовалась у ребят, как повлиял этот проект на их взгляды.

– Я по-другому стал относиться к памятникам, – ответил Назар. – Нет, я всегда к ним относился с уважением. Но сегодня, проходя мимо, уже возникают новые чувства. Прежде всего – это благодарность. Благодарность за нашу жизнь, особенно, понимая какими усилиями был достигнут этот мир.