В Центре досуга и творчества отметили День студента

Одним из самых запоминающихся моментов в жизни человека – являются студенческие годы. Время первой влюбленности, новых знакомств, увлечение будущей профессии, новые хобби и конечно же много единомышленников.

В Центре досуга и творчества 27 января прошла интерактивная программа «Студент.Учеба.Творчество.Успех.», посвященная Дню студента. Ребята выступали с творческими номерами (инсценировками, интерактивными играми и песнями). Зрители также пробовали свои импровизационные навыки в конкурсах, где нужно было отгадать фильм, станцевать танец в стиле «Советского кино», «Индийского кино». Парадировали своих сокурсников в разных ситуациях, зарабатывали необычную купюры – студаки, за которые позже покупали разные лоты на студенческом аукционе. Показывая свои знания в студенческой викторине.