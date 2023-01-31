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Культура

В Центре досуга и творчества отметили День студента

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В Центре досуга и творчества отметили День студента

Одним из самых запоминающихся моментов в жизни человека – являются студенческие годы. Время первой влюбленности, новых знакомств, увлечение будущей профессии, новые хобби и конечно же много единомышленников.

В Центре досуга и творчества 27 января прошла интерактивная программа «Студент.Учеба.Творчество.Успех.», посвященная Дню студента. Ребята выступали с творческими номерами (инсценировками, интерактивными играми и песнями). Зрители также пробовали свои импровизационные навыки в конкурсах, где нужно было отгадать фильм, станцевать танец в стиле «Советского кино», «Индийского кино». Парадировали своих сокурсников в разных ситуациях, зарабатывали необычную купюры – студаки, за которые позже покупали разные лоты на студенческом аукционе. Показывая свои знания в студенческой викторине.

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