В центре внимания — дети! Сегодня на радио «Zефир FM» расскажут о безопасности детей

Сегодня в прямом эфире на радио «Zефир FM» адвокат Ольга Маевская и начальник инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского района Александр Поздняков в программе «За дело! За право!» расскажут о безопасности детей в школе, дома и на каникулах.

Слушайте «За Дело! За Право!» сегодня в 17:00 после выпуска новостей.