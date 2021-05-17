В центре внимания — дети! Сегодня на радио «Zефир FM» расскажут о безопасности детей
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Сегодня в прямом эфире на радио «Zефир FM» адвокат Ольга Маевская и начальник инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского района Александр Поздняков в программе «За дело! За право!» расскажут о безопасности детей в школе, дома и на каникулах.
Слушайте «За Дело! За Право!» сегодня в 17:00 после выпуска новостей.
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