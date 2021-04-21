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В Центре дополнительного образования детей и молодежи прошло городское родительское собрание

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В Центре дополнительного образования детей и молодежи прошло городское родительское собрание
Тема мероприятия: "Формирование культуры здорового питания в системе образовательной среды".
В обсуждении приняли участие: начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица, заместитель главного врача зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Шинкарева, педагоги, психологи, родители. Также выступили представители БГРОЧС и ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома.
На собрании прошла дегустация продукции предприятий, обеспечивающих школьное питание учащихся.

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