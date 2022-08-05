В БЖД рассказали, планируется ли внедрение сети Wi-Fi в поездах локомотивной тяги

Планируется ли внедрение сети Wi-Fi в поездах локомотивной тяги, во время пресс-конференции рассказал заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Сергей Шемет, передает корреспондент БЕЛТА.

"На данный момент внедрение сети Wi-Fi в поездах локомотивной тяги не рассматривается, но в современных составах, таких как "Штадлер", эта возможность есть. К примеру, сейчас производятся технические модернизации по работе сети Wi-Fi в поездах даже в глухих зонах", - рассказал специалист.

По его словам, на данный момент БЖД активно развивает межрегиональное, региональное и международное сообщение, а также сокращает число ночных поездов и увеличивает - дневного сообщения. Говоря о расширении маршрутной сети, Сергей Шемет отметил организацию железнодорожного сообщения Минск - Калинковичи поездом межрегиональных линий бизнес-класса.

Также представитель БЖД подчеркнул хорошую организацию маршрутов из Беларуси в города Российской Федерации: "Между нашими странами курсируют 16 поездов. Пассажирам предоставлена возможность проезда до Москвы, Анапы, Адлера, Мурманска и Калининграда. Инициатива для возобновления железнодорожного сообщения со странами Европейского союза с нашей стороны присутствует. Кто-то из европейских коллег отвечает на наши письма, кто-то нет, но мы продолжаем работу в этом направлении", - подытожил Сергей Шемет.