В Быховском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя
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11 мая в Быховском районе экипаж ГАИ подал водителю Hyundai сигнал об остановке. При проверке документов инспектор почувствовал запах алкоголя, который исходил от водителя.
Медицинское освидетельствование 58-летнего жителя агрогородка Буйничи показало наличие 1,0 промилле алкоголя. Автомобиль поставлен на штрафстоянку.
Пьяный водитель за рулём автомобиля – это чрезвычайное происшествие. Он создаёт угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения.
В очередной раз хочется призвать наших граждан не быть в стороне от происходящего вокруг. Сообщайте по телефону 102 о случаях управления транспортным средством нетрезвыми водителями. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасёт чью-то жизнь.
ОАиП ГАИ УВД
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