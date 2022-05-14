В Быховском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя

11 мая в Быховском районе экипаж ГАИ подал водителю Hyundai сигнал об остановке. При проверке документов инспектор почувствовал запах алкоголя, который исходил от водителя.

Медицинское освидетельствование 58-летнего жителя агрогородка Буйничи показало наличие 1,0 промилле алкоголя. Автомобиль поставлен на штрафстоянку.

Пьяный водитель за рулём автомобиля – это чрезвычайное происшествие. Он создаёт угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения.

В очередной раз хочется призвать наших граждан не быть в стороне от происходящего вокруг. Сообщайте по телефону 102 о случаях управления транспортным средством нетрезвыми водителями. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасёт чью-то жизнь.

ОАиП ГАИ УВД