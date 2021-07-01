В Бресте снова начнут готовить актеров театра и кино

Брестский государственный музыкальный колледж им.Г.Ширмы при участии академического театра драмы после длительного перерыва возобновляет набор на отделение "Актерское искусство", сообщили в учреждении образования.

Прием документов в учебном заведении начинается 20 июля, вступительные испытания пройдут с 13 по 15 августа. На специальность "актер драматического театра и кино" набирают молодых людей, имеющих аттестат о среднем образовании и сертификат централизованного тестирования по русскому или белорусскому языку. Кроме того, поступающим предстоит пройти творческий конкурс. Он состоит из трех этапов: актерское мастерство и сценическая речь, хореография и пластика, вокал.

Будущие мастера сцены должны подготовить несколько стихотворений, отрывок из прозаического произведения, монолог из пьесы, басню или острохарактерную сказку, вокальные номера и танцы любых жанров. В программе испытаний также исполнение одиночных актерских этюдов на заданную тему (речевых и пластических). Среди критериев, по которым приемная комиссия будет оценивать абитуриентов, способность к импровизации, голосовые и речевые данные, сценическое обаяние, актерская фактура, уровень общего интеллектуального развития и даже чувство юмора.

Обучение будет вестись за счет средств бюджета и рассчитано на 2 года и 10 месяцев. Занятия по профилирующим творческим дисциплинам (мастерство актера и основы режиссуры, сценическая речь, сценическое движение, хореография) будут проходить на репетиционной базе Брестского академического театра драмы. Освоить специальные дисциплины будущим коллегам помогут практикующие театральные режиссеры, художники, хореографы, актеры театра.

"Надеемся, что интерес проявят не только брестчане, но и жители Барановичей, Пинска, других мест, где есть хорошие театральные коллективы. Актер - очень штучный товар. Мы ищем красивых, талантливых людей, которые в потенциале будут одержимы этой профессией", - прокомментировал главный режиссер БАТД Тимофей Ильевский.

Отделение "Актерское искусство" в Брестском музыкальном колледже было создано в 2000 году. Всего состоялось шесть выпусков. Сейчас в труппе академического театра из 38 человек 10 - выпускники актерского отделения музыкального колледжа.