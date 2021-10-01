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В бобруйском театре состоялся премьерный показ спектакля, посвященного Году народного единства

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В бобруйском театре состоялся премьерный показ спектакля, посвященного Году народного единства

Прекрасную фольклорно-мифологическую сказку на белорусском языке «У пошуках шчасця» подготовили и показали 30 сентября на бобруйской сцене воспитанники образцового театрального коллектива «На БИС!» детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого. Режиссер-постановщик спектакля – руководитель коллектива Алеся Манько. В постановке участвовали более 50 юных артистов в возрасте от 6 до 17 лет.

«У пошуках шчасця» – история о приключениях маленького мальчика, который попал в волшебный лес, где живут мифологические существа и добрые духи, славянские боги. Эта сказка учит беречь семью, помогать и уважать друг друга, сохранять связь с родной землей и ее традициями, быть добрым и искренним.

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