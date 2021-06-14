В Бобруйском районе женщина попала под поезд, сообщили в Следственном комитете.

По имеющимся данным, днем 13 июня 50-летнюю женщину с шестилетней внучкой на остановочную платформу "Микуличи" привез родственник, у которого они гостили. На автомобильном переезде в связи с приближающимся поездом работали звуковая сигнализация и светофор. В это время женщина увидела, что на противоположной стороне платформы на станцию прибывает их поезд. Она и внучка вышли из машины, девочка первая перебежала железнодорожные пути. Следом за ней шла женщина, которая не успела перейти через рельсы и была травмирована приблизившимся поездом. От травм она скончалась на месте происшествия.

Бобруйский межрайонный отдел СК проводит проверку.