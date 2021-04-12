В Бобруйском районе спасатели сутки искали человека

10 апреля в центральное оперативное управление Бобруйского ГРОЧС от гражданина поступило сообщение о том, что он заблудился в лесном массиве вблизи деревни Орсичи Брожского сельсовета Бобруйского района, при себе имеет мобильный телефон.

На поисках были задействованы порядка 10 единиц техники, 40 работников Бобруйского ГРОЧС. Возглавлял группу старший помощник начальника штаба ликвидации ЧС Бобруйского ГРОЧС майор внутренней службы Артем Кисляк.

Мужчина пытался разжечь костер, но прогорел он недолго. В лесу было достаточно сыро. Более того, болотистая местность затрудняло перемещение по лесу. Сориентировать мужчину помогали мощные сирены пожарных машин, рекомендации диспетчеров, звук проезжающего в дали поезда. Однако через несколько часов связь пропала. Последнее, что сказал человек: «Больше идти не могу».

Поисковые роботы продолжались. Воскресным утром 11 апреля работники МЧС придерживались все того же ориентира. Пройдено десятки километров. А результат нет.

Ближе к полудню поступает сообщение, что мужчина самостоятельно выбрался из леса и вернулся домой.

- В эти места пошел впервые. Зашел глубоко в лес. А там канавы, болото. Стал обходить одну, вторую канаву, и в итоге потерял ориентир. Лес густой и сырой. Позвонил в МЧС, объяснил с какого места я пошел. Спички отсыревали, но распалить небольшой костер я смог. Где-то слышал сирены, но днем из-за ветра, птиц в лесу достаточно шумно. А когда стемнело - разрядился телефон. И ориентироваться совсем стало тяжело. Переночевал сидя на одном месте. А утром пошел дальше и чудом вышел к деревне. Оттуда позвонил и сказал, что дома, - вспоминает Игорь.