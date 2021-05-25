В Бобруйском районе совершен наезд на 7-летнего велосипедиста

24 мая в 21:05 в деревне Грабово Бобруйского района 28-летняя жительница Бобруйска, двигаясь на автомобиле Ford по улице Центральной, совершила наезд на 7-летнего бобруйчанина, который ехал на велосипеде в попутном направлении перед автомобилем.

Не справившись с управлением, ребенок упал на проезжую часть. Мальчик с травмами доставлен в реанимационное отделение больницы.