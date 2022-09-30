В Бобруйском районе пройдет фестиваль семейного творчества «Карусель»

XVI районный фестиваль семейного творчества «Карусель» пройдет с 14 по 21 октября в рамках «Недели родительской любви». Участвовать в нем будут все клубные учреждения Бобруйского района, которые готовят мероприятия разного формата: театрализованные, концертные, конкурсно-развлекательные программы, выставки семейного творчества, мастер-классы, экскурсии по уголку «Спадчына».

– Во время фестиваля пройдут конкурсы в номинациях: лучший сценарий по организации семейного досуга; работы, выполненные в различных техниках, жанрах декоративно-прикладного творчества «Рукотворное чудо», которые могут быть продуктом как семейного творчества, так и увлечением одного из членов семьи, – уточнили в Бобруйском районном центре культуры, который выступает организатором мероприятия. – Авторов лучших творений и лучшие клубные учреждения определит жюри. А проводится фестиваль с целью повышения социального статуса, роли и значимости семьи в обществе, воспитания чувства любви, гордости, бережного отношения к родной земле.

Ольга Кисляк, СБ