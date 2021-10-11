В Бобруйском районе отпраздновали “Дажынкі”

Мероприятие, на котором традиционно подводятся итоги уборочной страды, собрало руководителей и работников сельскохозяйственных организаций.

Официальная часть началась с праздничного шествия участников фестиваля. После торжественного открытия состоялась церемония награждения передовиков районного соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур "Ганарыцца вамі сёння ўся краіна". Ее продолжил праздничный концерт творческих коллективов Бобруйска и Бобруйского района "Хлебам і песняй славім свой край".

На протяжении всего праздника в агрогородке работали фестивальные площадки. Например, гости и участники "Дажынак" смогли посетить выставку мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесленников, поучаствовали в тематических мастер-классах. На территории музейно-этнографической выставки под открытым небом им продемонстрировали технологический процесс изготовления хлеба по старинным рецептам.

Также в программе фестиваля были - тематические подворья организаций Бобруйского района "Дажыначны кірмаш", библио-кафе "Что за чудо этот овощ!", различные выставки с дегустацией "Дары зямелькі беларускай", "Чароўная магія меду", "У гародзе свята - усяго багата", "Дары лесов Бобруйского района". Свою продукцию на фестивале-ярмарке покупателям предложили бобруйские предприятия и индивидуальные предприниматели.

Работа тематических площадок клубных учреждений района была представлена в форме праздников даров земли белорусской: "Гарбузны рай", "Агурковая слабада", "Бульбяная слабада", "Багач гародніны", "Дзіўная садавіна".

Можно было увидеть также вернисаж художественных работ учащихся детской школы искусств, учреждений образования района и самодеятельных художников.

Первичная организация БРСМ приглашала посетить площадку "Беларусь - страна народнага адзiнства".

Для детей на фестивале прошли конкурсные и спортивные мероприятия, игровые программы "Дажыначныя забавы", катание на пони, работа аттракционов, продажа игрушек и сувениров.

Завершился районный фестиваль тружеников села праздничной дискотекой "Осенний вернисаж".

Фото Юрия ЮРКЕВИЧА, Трыбуна працы.