В Бобруйском районе фура насмерть сбила пешехода

13 апреля в 23:20 вблизи деревни Бибковщина Бобруйского района 43-летний житель города Бреста, управляя автомашиной Volvo в составе с полуприцепом Schmitz, совершил наезд на находившегося на проезжей части дороги неустановленного пешехода.

В результате ДТП пешеходу причинены травмы, от которых спустя три с половиной часа он скончался в больнице. Пешеход световозвращающими элементами обозначен не был.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам ответственно относиться к своей безопасности на дороге и ни в коем случае не рисковать напрасно. Перед тем, как выйти на проезжую часть, пешеход должен убедиться в отсутствии приближающегося транспорта. В темное время суток обозначайте себя световозвращащими элементами.

Водителям также следует проявлять предельную внимательность за рулем, особенно когда начинает темнеть. Обязательно необходимо учитывать, что на автодорогах, прилегающих к населенным пунктам, велика вероятность внезапного появления пешеходов на проезжей части.