В бобруйском Порт-Артуре проходят съемки военной драмы «Возвращение»

В бобруйском Порт-Артуре проходят съемки военной драмы. Рабочее название картины – «Возвращение». Режиссер-постановщик и продюсер – Александр Франскевич-Лайе. Фильм совместного производства России и Беларуси (ООО «Атлант Медиа Фильм» и кинокомпания «Белпатриот»). Кинолента повествует о судьбе двух братьев, которых разлучила война – встретятся они лишь спустя много лет.

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