В Бобруйском парке состязались гармонисты (обновлено)

Конкурс «Играй, гармонь!» собрал на сценической площадке городского парка более 20 участников – талантливых гармонистов-любителей и солистов-вокалистов. В этот раз конкурс был посвящен Году народного единства, а музыка и песни народные объединили людей, умеющих красиво петь и исполнять залихватские и задушевные мелодии на прекрасном инструменте – гармони.

Победителей жюри определяло в двух номинациях.

«Лучший гармонист»

1 место – Федор Станиславович Гриневич

Приз зрительских симпатий – Владимир Михайлович Яковец

Приз симпатий жюри – Виктор Павлович Гербач

«Лучший солист-вокалист»

1 место – Татьяна Фоминична Стрельцова

Приз зрительских симпатий – Нина Васильевна Кривцова

Приз симпатий жюри – дуэт Ольги Васильевны Пархоменко и Евы Васильевны Чиженок