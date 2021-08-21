В Бобруйском парке состязались гармонисты (обновлено)

Конкурс «Играй, гармонь!» собрал на сценической площадке городского парка более 20 участников – талантливых гармонистов-любителей и солистов-вокалистов. В этот раз конкурс был посвящен Году народного единства, а музыка и песни народные объединили людей, умеющих красиво петь и исполнять залихватские и задушевные мелодии на прекрасном инструменте – гармони.
Победителей жюри определяло в двух номинациях.
«Лучший гармонист»
1 место – Федор Станиславович Гриневич
Приз зрительских симпатий – Владимир Михайлович Яковец
Приз симпатий жюри – Виктор Павлович Гербач
«Лучший солист-вокалист»
1 место – Татьяна Фоминична Стрельцова
Приз зрительских симпатий – Нина Васильевна Кривцова
Приз симпатий жюри – дуэт Ольги Васильевны Пархоменко и Евы Васильевны Чиженок