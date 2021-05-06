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Общество

В Бобруйском государственном лесотехническом колледже прошел митинг-реквием “Подвигом славны наши земляки!”

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В Бобруйском государственном лесотехническом колледже прошел митинг-реквием “Подвигом славны наши земляки!”

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