В Бобруйском государственном лесотехническом колледже прошел митинг-реквием “Подвигом славны наши земляки!”
54 0
0
0
Читайте
также
также
-
В Беларуси отмечается снижение подростковой преступности – Петришенко
-
Православные традиции. В ГУО “Ясли-сад” №44 отметили Пасху
-
В Бобруйском государственном лесотехническом колледже прошел митинг-реквием “Подвигом славны наши земляки!”
-
В Бобруйске создана рабочая группа по установлению факта геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны
-
286 ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Могилевской области
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости