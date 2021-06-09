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В Бобруйске выступит Санкт-Петербургский театр песни и танца «Морошка»

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В Бобруйске выступит Санкт-Петербургский театр песни и танца «Морошка»

«Из Петербурга с любовью» – с  концертной программой перед зрителями города Бобруйска 13 июня 2021 года в 17.00 в государственном учреждении культуры «Дворец искусств г. Бобруйска»  выступит  Санкт-Петербургский театр песни и танца «Морошка».

Санкт-Петербургские вокалисты и артисты балета, многие из которых являются лауреатами всероссийских или международных конкурсов, подготовили концертную  программу в лучших традициях  выдающихся  мастеров  народно-сценического  жанра  России: И.А.Моисеева, С.М.Годенко, В.В.Андреева, А.В.Александрова.

Программа  состоит  из чередующихся между собой русских песен и танцев. В программе будут представлены не только шлягеры  жанра: песни «Калинка», «Гляжу в озера синие», «Вдоль по Питерской», но и работы современного композитора Елизаветы Панченко и «ленинградского классика» Валерия Гаврилина.

Невероятной красоты костюмы, созданные специально для каждого номера, высокий исполнительский уровень артистов, сложнейшая хореография и красивые голоса не оставляют зрителей равнодушными.

Вся программа коллектива сопровождается оркестром русских инструментов.

Для гастролей в Республике Беларусь коллектив  подготовил несколько сюрпризов для зрителей!

Санкт-Петербургский театр песни и танца «Морошка» был создан в 2009 году, Под управлением театрального менеджера Надежды Полтавченко за годы творческой деятельности  коллектив завоевал награды международных конкурсов (Алжир, 2015 г. и Кавала, 2016 г.), побывал с гастролями более чем в 11 странах мира, создал уникальную концертную программу, основанную на фольклорных произведениях, но исполняемых по законам академического музыкального театра.

Дирижер – лауреат международных и всероссийских конкурсов Виталий Силиванов;

Хореограф – лауреат международного конкурса - Елена Викинг;

Художественный руководитель театра «Морошка» – Надежда Полтавченко.

Продолжительность программы – 1 час 10 минут.

ВХОД СВОБОДНЫЙ !

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