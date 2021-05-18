В Бобруйске выбрали нового лидера Ленинской районной организации РОО «Белая Русь»

В автотранспортном колледже прошла конференция Ленинской районной организации РОО «Белая Русь». В ней приняли участие Ирина Рынейская – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, Геннадий Давыдько – председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», Александр Горошкин – председатель Могилевской областной организации, Виталий Граховский – заместитель главы администрации Ленинского района.

Повесткой дня стало избрание нового председателя и проводы на заслуженный отдых руководителя организации Натальи Смысловой, которая занимала свой пост с 2007 года. Новым лидером «ленинцев» стала Ирина Русакович – заведующая аптекой Могилевского РУП «Фармация». Ранее занимала должность заместителя председателя организации.

К слову, сегодня в рядах районной организации – 60 первичек и 1538 человек. Члены принимают активное участие в общественной и политической жизни страны.