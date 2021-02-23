В Бобруйске возложили венки и цветы к мемориалам памяти в рамках Дня защитников Отечества
92 0
+2
+2
Читайте
также
также
-
В Бобруйске возложили венки и цветы к мемориалам памяти в рамках Дня защитников Отечества
-
В Бобруйске прошел концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
-
В Бобруйске почтили память воинов-интернационалистов
-
Ко Дню памяти воинов-интернационалистов
-
«История в деталях»: как в Бобруйске живут и работают инвалиды по зрению
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости