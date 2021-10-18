В Бобруйске внесены изменения в комплексный план мероприятий по профилактике инфекции COVID-19
37 0
Решением Бобруйского городского исполнительного комитета от 15 октября 2021 г. № 20-96 «О мероприятиях по минимизации риска возникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, в городе Бобруйске» комплексный план мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в городе Бобруйске, утвержденный решением Бобруйского горисполкома 25.09.2020 № 21-45, изложен в новой редакции
Комплексный план мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в городе Бобруйске, утвержденный решением Бобруйского горисполкома 25.09.2020 № 21-45, в редакции решения 15.10.2021 № 20-96
также
-
Французская компания Valneva заявила об успешном испытании вакцины от COVID-19
-
В Бобруйске внесены изменения в комплексный план мероприятий по профилактике инфекции COVID-19
-
Более трети жителей Бобруйска получили первый компонент вакцины против COVID-19
-
ЕС экспортировал за 10 месяцев более 1 млрд доз вакцины от COVID-19
-
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1956 пациентов с COVID-19, выписаны 1170