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COVID-19

В Бобруйске внесены изменения в комплексный план мероприятий по профилактике инфекции COVID-19

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В Бобруйске внесены изменения в комплексный план мероприятий по профилактике инфекции COVID-19

Решением Бобруйского городского исполнительного комитета от 15 октября 2021 г. № 20-96 «О мероприятиях по минимизации риска возникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, в городе Бобруйске» комплексный план мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в городе Бобруйске, утвержденный решением Бобруйского горисполкома 25.09.2020 № 21-45, изложен в новой редакции

Комплексный план мероприятий по профилактике инфекции COVID-19 в городе Бобруйске, утвержденный решением Бобруйского горисполкома 25.09.2020 № 21-45­, в редакции решения 15.10.2021 № 20-96

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