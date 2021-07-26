В Бобруйске в результате ДТП травмирован пешеход

24 июля в 21:50 44-летний житель деревни Ступени Бобруйского района, управляя автомобилем Opel Vectra по улице Урицкого, в районе пересечения с улицей Комсомольской совершил наезд на 39-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход с травмами доставлен в больницу.

Правила дорожного движения обязывают водителя, подъезжающего к нерегулируемому пешеходному переходу, снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам.