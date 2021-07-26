2.513
2.966

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

В Бобруйске в результате ДТП травмирован пешеход

mogilev.mvd.gov.by 141 0

В Бобруйске в результате ДТП травмирован пешеход

24 июля в 21:50 44-летний житель деревни Ступени Бобруйского района, управляя автомобилем Opel Vectra по улице Урицкого, в районе пересечения с улицей Комсомольской совершил наезд на 39-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход с травмами доставлен в больницу.

Правила дорожного движения обязывают водителя, подъезжающего к нерегулируемому пешеходному переходу, снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿