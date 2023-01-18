В Бобруйске торжественно открылся турнир пожарных-спасателей

Торжественное открытие ежегодного турнира среди подразделений пожарных-спасателей на Кубок председателя Бобруйского городского исполнительного комитета состоялось во Дворце искусств 18 января. Турнир проводится в 19-й раз и традиционно посвящен профессиональному празднику. В этом году в соревнованиях по мини-футболу, волейболу и пожарному спорту участвуют 12 команд (10 – из Беларуси и 2 российские – из города-побратима Наро-Фоминска и впервые из Калининграда). Участников турнира приветствовали громкими аплодисментами и гостеприимно встретили хлебом-солью, вручив караваи.

Поздравить спасателей с праздником пришли почетные гости и друзья: первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Худолеев, председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов, заместитель председателя Бобруйского горисполкома Ольга Жук, начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко, главы администраций районов Бобруйска, заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Андрей Михайлов и представители главного управления МЧС России по Калининградской области. В зале присутствовали ветераны органов и подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям, представители силовых структур.

– Мы рады приветствовать все команды. Турнир в очередной раз подчеркивает нерушимость многолетней дружбы, сплоченность наших братских народов, – отметил, открывая церемонию, Михаил Желудов. – Впереди три захватывающих дня турнира. Уверен, что соревнования и обмен опытом с коллегами станут для вас еще одним шагом к повышению профессионализма, площадкой для демонстрации собственных сил и возможностей. А наш город оставит в ваших сердцах теплые воспоминания о белорусском гостеприимстве и бобруйском радушии. Спасатель – это не профессия, а призвание и образ жизни. Благодарю вас за нелегкий труд и преданность выбранному делу. Желаю каждому из вас счастья и благополучия. Возвращайтесь всегда домой, где вас любят и ждут!

Искренне поздравил земляков и ветеранов пожарной службы, призвав передавать опыт, знания и помогать в воспитании патриотизма у молодежи, первый заместитель министра по ЧС и Почетный гражданин Бобруйска Александр Худолеев.

– Прекрасно, что у нас есть преемственность поколений. Что есть возможность, несмотря на сложности, сохранить это замечательное спортивное мероприятие, которое посвящено профессиональному празднику спасателей. Благодаря пониманию и поддержке органов власти мы сегодня обеспечиваем безопасность нашей страны, – подчеркнул Александр Федорович и выразил признательность российским коллегам за участие в турнире. – Я думаю, вы приобретете новых друзей, увидите всю красоту Беларуси и нашего прекрасного города. Дорогие коллеги, всем желаю мужества и отваги в выполнении ежедневного профессионального долга. Благополучия в семьях, любви и счастья! Всем нам мира и добра!

Приглашенные почетные гости душевно поздравляли спасателей с праздником, а лучшим за добросовестное выполнение обязанностей и высокий профессионализм вручили заслуженные награды – почетные грамоты, благодарности, юбилейные медали, нагрудные знаки МЧС «Выдатнік».

Показательные выступления в исполнении работников Бобруйского ГРО ЧС и чемпионов мира по спортивному акробатическому фитнесу (ребят из образцового ансамбля эстрадно-спортивного танца «Мечта») восхитили зрелищностью, сочетанием силы, грации и ловкости. В праздничной концертной программе с участием творческих коллективов города и талантливых спасателей ансамбля Fire Band нашлось место благодарности за нелегкий труд героям, которые рядом с нами, улыбкам, хорошему настроению и важным для каждого спасателя пожеланиям.