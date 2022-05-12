В Бобруйске судебные эксперты помогли установить подозреваемого в краже по следу руки

Бобруйчанка обратилась в органы внутренних дел с сообщением о краже ее кошелька, в котором хранилось 100 долларов США, золотые и серебряные украшения.

Как сообщила потерпевшая прибывшей на место следственно-оперативной группе, кража произошла по месту ее работы. Кошелек лежал в сумочке, которую она повесила на спинку стула возле своего рабочего стола. В обеденное время женщина отправилась в банк, но в сумочке кошелек не обнаружила. Вернувшись в свой кабинет, она и там не нашла искомое имущество.

Потерпевшая призналась, что выходя из своего кабинета в течение дня, она не закрывала дверь, тогда как из фойе через открытую дверь хорошо просматривается ее рабочее место. По словам работников, в тот день в учреждение приходил по вопросу трудоустройства мужчина, однако не оставил личных данных. Возможно, к краже причастен он либо кто-то другой…

В ходе осмотра места происшествия специалист Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз на двери кабинета потерпевшей изъял следы рук. При их проверке установлено, что один след оставлен ранее судимым за кражу жителем города Осиповичи, 1964 года рождения. Эту информацию судебные эксперты передали оперативникам и следователям.

По данному факту Бобруйский межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Указанный мужчина задержан, часть похищенного у него изъята.