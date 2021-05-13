В Бобруйске стартует фестиваль в поддержку семьи, материнства и детства «Счастье в детях»

Девятый по счету фестиваль по традиции приурочен к Международному дню семьи, который празднуется 15 мая. На протяжении двух дней – 13 и 14 мая – участники встречи смогут обсудить важные темы, которые касаются престижа семьи, культивирования традиционных ценностей. Гости фестиваля, а это представители Могилевского облисполкома, Бобруйского горисполкома, депутатского корпуса, Бобруйской епархии, общественных объединений, молодежь и педагоги, в формате диалога смогут обсудить актуальные вопросы, которые касаются семейных отношений.

Организатором форума выступает социально-просветительское учреждение Бобруйска «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» при поддержке и участии Бобруйской епархии и Бобруйского городского исполнительного комитета.

– Встреча, направленная на утверждение семейных ценностей и формирование положительного имиджа многодетных семей, объединит людей, неравнодушных к положению семьи в современном обществе. В фестивале «Счастье в детях» примут участие представители Белорусской православной церкви, государственных, социальных учреждений, сферы образования и здравоохранения из Беларуси и России, а также учащиеся и студенты. Эксперты, среди которых гости из России, поднимут острые для современности вопросы. Такие, как, к примеру, демографическая безопасность в Беларуси, духовно-нравственное воспитание детей. Площадка будет интересна и активной молодежи – приглашаем около 70 ребят из БРСМ, Молодежного парламента. Для них пройдут игры и квесты, – отмечает заместитель директора Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» Кристина Новоселова.

Сегодня фестиваль откроет практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: опыт, проблемы, пути развития». Завтра спикеры, а это епископ Бобруйский и Быховский Серафим, депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич, руководитель Проект-центра Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка по Нижегородской области Григорий Сайфуллин, обсудят значение семьи в стране, поддержку, которую оказывает государство детям и родителям.

В рамках фестиваля также пройдут мероприятия для молодежи, студентов и учащихся: игра-диалог, являющаяся обзорной версией интенсив-курса «Любовь – это…». Интенсив-курсы «Любовь – это…» представляют собой синтез мастер-класса и тренинга по формированию необходимых компетенций для создания и развития семьи.

К слову, фестиваль «Счастье в детях» проходит ежегодно. Это пример плодотворного сотрудничества общественной организации с церковью и государством. География участников уже давно вышла далеко за пределы Беларуси.

Фестиваль длится несколько дней, в течение которых проходят лекции, круглые столы по обмену опытом. Главные темы – кризис семейных и нравственных ценностей, решение демографических проблем и сохранение жизни с момента зачатия.