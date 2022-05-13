В Бобруйске стартовали зональные этапы областного слета юных спасателей пожарных

Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям распахнул свои двери и гостеприимно принял активистов Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных (БМООСП) для участия в зональном этапе областного слета юных спасателей-пожарных.

Ребята из Глуска, Кировска, Осиповичей, Бобруйска и Бобруйского района, объединённые одной идеей – помощи людям, собрались, чтобы продемонстрировать своих знания и умения.

Соревнования состояли из четырех конкурсов. Итак, первый конкурс «Знатоки ОБЖ». Здесь юные спасатели показывали свои теоретические знания, ребята хорошо понимают, что теоретические знания – это фундамент практических навыков. Вовремя набранный номер 112, своевременные и правильные действия зачастую спасают человеческие жизни. Идем дальше, конкурс «Сводные полевые учения», спасение на воде, разбор завалов и деблокирование пострадавшего – все это выполняли 15-летние мальчишки и девчонки. Следующая остановка – конкурс «Оказание первой помощи». Получив ситуационную задачу у ребят было 10 минут для обсуждения действий, а далее все как в реальной жизни, где порой от грамотных и своевременных действий зависит жизнь человека. И один из самых красочных и увлекательных конкурсов «Боевое развертывание». Ребята выполняли совсем не детский норматив. Надеть боевую одежду спасателя, соединить рукава, преодолеть стометровку и ликвидировать условный очаг возгорания. Оперативности юных спасателей могут позавидовать даже взрослые, среднее время выполнения норматива – 2 минуты.

По итогам слета можно смело назвать юных активистов БМООСП полноценной частью семьи спасателей, ведь спасатель – это не профессия, а образ жизни!

Кирилл Аверченко

инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по ЧС