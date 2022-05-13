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В Бобруйске стартовала Республиканская акция «Не оставляйте детей одних»

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В Бобруйске стартовала Республиканская акция «Не оставляйте детей одних»

В торговом центре «Карусель» в Бобруйске стартовала Республиканская акция «Не оставляйте детей одних». Состоялся настоящий фестиваль безопасности, в котором приняли участие спасатели, работники Бобруйскгаза и Красного Креста, в стороне не остались и активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных.

Спасатели напомнили о том, как важно не оставлять детей без присмотра, рассказали и о мерах, которые помогут обезопасить и детей, и взрослых.

 Правила предельно просты: необходимо спрятать в недоступные места спички и зажигалки, острые предметы, лекарства и бытовую химию, не забываем про выключение электроприборов из сети и безопасность во время водных процедур. Не менее важно научить свое чадо правильным действиям при возникновении чрезвычайной ситуации: не паникуй, нигде не прячься, покинь опасное пространство, сообщи взрослым и сообщи о случившемся по телефону 112.

Спасатели желают Бобруйчанам безопасности и напоминают родителям, что безопасность детей – забота взрослых.

 

Кирилл Аверченко
инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС

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