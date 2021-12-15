В Бобруйске стартовала Республиканская акция «Безопасный Новый Год»

Бобруйские спасатели провели встречу в ТЦСОН Ленинского района. Гражданам пожилого возраста они рассказали о том, как встретить новый год безопасно и получить только положительные эмоции. Инспекторы Ольга Ковалькова и Кирилл Аверченко рассказали пенсионером о простых правилах безопасности, которые помогут избежать беды. Акцент был сделан на том, как правильно и безопасно украсить новогоднюю елку и как не пострадать при использовании пиротехнических изделий. Также спасатели напомнили про меры предосторожности при сильных морозах и безопасности на льду. После изучения теории и просмотра обучающих фильмов пенсионеры испытали свои знания в различных конкурсах и викторинах, а кульминацией программы стало появление «Пожарного Деда Мороза» и творческий подарок спасателям. Все присутствующие получили море позитива, а самое главное, знания о безопасности. Помните, ваша безопасность – ваша ответственность.