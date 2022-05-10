В Бобруйске стартовала межведомственная программа «Забота»

Республиканская межведомственная программа «Забота» продлится с 1 мая по 1 октября 2022 года.

Главной её задачей является организация летней занятости и досуга подростков, недопущение совершения ими административных правонарушений и преступлений, гибели и травматизма детей. Весь комплекс мероприятий, направленный на профилактику совершения подростками противоправных действий, реализуют сотрудники инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних в тесном взаимодействии со многими другими заинтересованными структурами и службами.

В целях организации занятости несовершеннолетних и вовлечения их в организованные формы досуга в летний период времени предусмотрена работа лагерей с дневным режимом пребывания, лагерей труда и отдыха, профильных военно-патриотических и оборонно-спортивных лагерей. На территории города в летний период будут работать кружки и спортивные секции, игровые площадки.

В целях предупреждения преступлений и административных правонарушений среди несовершеннолетних ИДН будут проводиться рейдовые мероприятия по отработке мест сбора и отдыха подростков. За поведением и образом жизни ребят, допустивших правонарушения, будет усилен контроль.

Задача родителей - не ослаблять контроль за поведением, увлечениями и связями детей в летний период. Своевременно позаботиться о летней занятости детей. В преддверии летних каникул напомнить своему ребенку простые правила безопасности и поведения: на воде, на дороге, а также правила пожарной безопасности.

Иногда для того, чтобы предотвратить трагедию, достаточно малого – быть внимательными к своему ребенку. Только от вашего ежедневного контроля за детьми, их поведением, особенно, на улице, зависит, станут ли каникулы прекрасной порой отдыха и развлечений, или превратятся в проблемы и неприятности. Помните, что жизнь Ваших детей зависит только от Вас самих!

Дмитрий Цырынский

Начальник ИДН отдела милиции Первомайского района г. Бобруйска

УВД Бобруйского горисполкома