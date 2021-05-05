В Бобруйске создана рабочая группа по установлению факта геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны

Начатый Генеральной прокуратурой уголовный процесс по расследованию фактов геноцида направлен на установление конкретных лиц из числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки над людьми в лагерях смерти и гетто, массовый угон населения в немецкое рабство.

В городе Бобруйске создана рабочая группа по установлению факта геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время ведется работа с архивными документами, устанавливаются живые свидетели и потерпевшие от геноцида.

Обращаемся ко всем жителям города Бобруйска с просьбой направлять в Бобруйский горисполком документы, материалы, заявления, иную информацию о действиях, совершенных немецкими оккупационными властями и их пособниками, иных фактах геноцида в исследуемый период времени.

Информацию об известных фактах геноцида можно также сообщать по телефонам: 68 00 53, 68 00 60.

Почтовый и электронный адрес:

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