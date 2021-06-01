В Бобруйске состоялся отчетный концерт центра «Росквит», посвященный Международному дню защиты детей

Вечером 1 июня во Дворце искусств прошел ежегодный отчетный концерт Центра дополнительного образования детей и молодежи «Росквит». Педагоги и воспитанники подготовили замечательную концертную программу «Мир счастливого детства», в которой было представлено более 30 творческих номеров.

– Всю программу посвятили празднику – Международному дню защиты детей, потому что нашу любовь и наше сердце мы отдаем нашим детям. В отчетном концерте постарались максимально задействовать все танцующие и поющие коллективы и начинающие, и уже имеющие звание заслуженных, – рассказала директор центра «Росквит» Светлана Прыемко. – Кроме вокала, хореографии, моделинга, которыми детвора прекрасно занимается и очень любит, мы представили на выставках в фойе и другие направления нашей деятельности: декоративно-прикладное искусство, творчество юных художников, достижения спортсменов. Хочу сказать, что за год наши воспитанники достигли серьезных успехов. Мы рады всем, кто нас поддерживает, и благодарим всех, кто нам помогает.

В зале собрались друзья, коллеги, партнеры «Росквита» и, конечно, родители воспитанников. В начале концерта дети-ведущие пригласили всех взрослых ненадолго вернуться в удивительное время добра и чудес, беззаботное и счастливое детство. Но при этом в первый день летних каникул и в Международный день защиты детей не забыли напомнить со сцены о том, что «мы нуждаемся в вашей заботе и внимании, что вы в ответе за судьбу каждого ребенка и должны сделать все необходимое для того, чтобы никогда не нарушались права маленьких граждан Беларуси».

Вдохновенное и искреннее выступление юных артистов, красочные сценические костюмы, изобилие разножанровых песен и танцев, представленных в тематических блоках (белорусский, детский, русский, эстрадный и зарубежный). Как каждый день, будто новая страница интересной книги, наполнен событиями и приключениями, так и каждый номер отчетного концерта удивлял и радовал зрителей. Награда талантливым деткам и их руководителям – дружные аплодисменты зала.

Маргарита Бушуева, фото Виктора Чабана.