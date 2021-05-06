В Бобруйске состоялся концерт с участием Руслана Алехно, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне
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6 мая в 18.00 Дворец искусств собрал бобруйчан на концертной программе Руслана Алехно и Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь «Наследие». Наш земляк исполнил любимые несколькими поколениями песни военных лет и о войне – «Темная ночь», «Смуглянка», «Эх, дороги», «Журавли», «В землянке» и многие, многие другие. Зрители тепло принимали каждую композицию, награждая певца громкими и долгими аплодисментами.
Подробности читайте в ближайшем номере «БЖ».
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