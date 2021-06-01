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В Бобруйске состоялось открытие волонтерского проекта по организации летнего отдыха детей и подростков «Планета «Лето». Площадка 2

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В Бобруйске состоялось открытие волонтерского проекта по организации летнего отдыха детей и подростков «Планета «Лето». Площадка 2

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.

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