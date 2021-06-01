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В Бобруйске состоялось открытие волонтерского проекта по организации летнего отдыха детей и подростков «Планета «Лето». Площадка 1

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В Бобруйске состоялось открытие волонтерского проекта по организации летнего отдыха детей и подростков «Планета «Лето». Площадка 1

Сегодня, в Международный день защиты детей, на площадке государственного учреждения образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» состоялось открытие волонтерского проекта по организации летнего отдыха детей и подростков «Планета «Лето».

Эксклюзивные видео с места события смотрите в нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».

Фоторепортаж Виктора ЧАБАНА.

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