В Бобруйске состоялись круглый стол и концерт, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны

Сегодня на ОАО «УКХ Бобруйскагромаш» принимали почетных гостей: наш город посетили председатель Белорусского союза женщин заместитель министра здравоохранения Елена Богдан и начальник главного идеологического управления Администрации Президента Республики Беларусь Ольга Шпилевская.

Повод достойный – участие в патриотической акции «Я, мы помним!». Ее белорусский союз женщин объявил в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны, она призвана привлечь внимание молодежи к наследию Великой Победы и к памяти тех событий, которые происходили на территории нашей республики. С начала акции дан старт челленджу: белорусы читают стихи, поют песни, посвященные войне, записывают их на видео и публикуют в соцсетях под хештегом #япомнюаты.

– Но ведь очень важно еще наполнить эту замечательную акцию жизнью, энергетику живого общения сложно полноценно заменить соцсетями, – отметила Елена Богдан.

Поэтому в рамках акции прошел круглый стол, на встречу пригласили учащихся класса военно-патриотической и правовой направленности из школы №31 и ветеранов Великой Отечественной войны Галину Александровну Стекольникову и Бориса Николаевича Музалевского.

Чуть позже в этот день в театре им.В.И.Дунина-Марцинкевича состоялся праздничный концерт. Организатором и идейным вдохновителем выступила Объединенная организация предприятий Министерства промышленности ОО «Белорусский союз женщин», председателем которой является генеральный директор ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич.

На мероприятие пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, почетными гостями стали руководители Министерства промышленности, Министерства труда и социальной защиты, Белорусского союза женщин, Могилевского облисполкома, Бобруйского горисполкома, представители депутатского корпуса, профсоюзов…

Песни и стихи о войне и Великой Победе прозвучали в исполнении творческих коллективов предприятий Министерства промышленности. Спела для присутствующих в зале и заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская.

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