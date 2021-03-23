В Бобруйске состоялась пресс-конференция на тему развития спорта

23 марта состоялась пресс-конференция на тему развития спорта. На вопросы прессы ответил начальник отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома Алексей ­Воронков.

– В чем причина выхода футбольного клуба «Белшина» из высшей лиги? Какие задачи поставлены в нынешнем сезоне?

– Перед началом чемпионата Респуб­лики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги футбольному клубу «Белшина» была поставлена задача занять 10-13-е место в турнирной таблице и тем самым закрепиться в высшем дивизионе. С поставленной задачей, к сожалению, клуб не справился. Не могу сказать, что совсем плохо играла команда. Если в целом рассматривать выступление клуба в чемпионате, то в игровом плане команда выглядела уверенно. Да, были грубые ошибки некоторых футболистов, немного слабой оказалась вратарская позиция, сменился тренерский состав. Будем двигаться дальше уже в 1-й лиге. Задача в нынешнем сезоне поставлена, конечно же, выйти в высшую лигу.

– Почему хоккейный клуб «Бобруйск» в нынешнем сезоне выступает не в экстралиге? Каковы перспективы?

– В этом году команда хоккейного клуба выполнила поставленную перед ней задачу: закончился сезон, команда вышла в плей-офф, закрепилась на 7-м месте турнирной таблицы. В следующем сезоне команда в высшей лиге однозначно остается. Если говорить об экстралиге, нельзя опережать события, потому что эти вопросы будут еще обсуждаться в июне-июле, по неподтвержденной информации, что количество команд экстралиги в текущем сезоне будет сокращено. Что касается нашего клуба, мы продолжаем развиваться. Для этого есть все, что нужно: спортивная база, гос­тиница, кафе, детско-юношеская спортивная школа, в которой занимаются порядка 170 юных хоккеистов, созданы команды по возрастам, есть юниорская команда, то есть мы ведем поступательное развитие хоккея. Ведь чтобы выступать в экстралиге, нужны свои хоккеис­ты высокого уровня. К сожалению, мы своих хоккеистов для экстралиги еще не вырастили. Но кто наблюдает за высшей лигой, видит, что костяк команды сос­тавляют бобруйские хоккеисты.

– Как обстоят дела с нашим гандбольным клубом «Березина»? Есть ли возможность «прописать» его дома, в Бобруйске? Какие новости по открытию зала игровых видов спорта?

– В этом сезоне с гандболом у нас все складывается благополучно. Сформирован довольно сильный состав, мы сейчас находимся на 5-м месте турнирной таб­лицы, от 4-го отделяет всего одно очко. В клуб пришел новый руководитель. Конечно, очень плохо, что у нас нет своего зала игровых видов спорта: команда вынуждена играть на выезде. По поводу зала вопрос остается открытым, так как источник финансирования строительства данного объекта в настоящее время не определен. Этот вопрос поднимался еще в 2011 году, в 2013-м была определена площадка.

Первоначально его хотели строить на пересечении проспекта Строителей и улицы Шинной. В 2016 году было принято решение о переносе площадки в район «Бобруйск-Арены» на улицу Карбышева. В 2016-2018 годах велась разработка проектно-сметной документации, которая, кстати, была сделана за счет спонсорских средств. Проектно-сметная документация была направлена в органы стройэкспертизы для получения экспертного заключения. На протяжении всего этого времени мы также неоднократно пытались подать данный объект в инвестиционные программы. В 2019-м подали заявку на финансирование его строительства в виде гуманитарного проекта. Документы передали в департамент по гуманитарной деятельности и в Министерство иностранных дел РБ для использования в работе, проект размещен сейчас на сайте Belarus.by.

– А что по гребной базе?

– Этим проектом мы занимаемся с 2013 года, также была разработана ­проектно-сметная документация, которая, к сожалению, уже неактуальна и требует корректировки. Но мы все-таки добились того, что этот объект включили в комплекс мероприятий государственной программы «Физическая культура и спорт» на 2021-2025 годы. Его строительство запланировано на 2022-2023 годы. Нашу инициативу поддержало управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, и в конце года мы снова будем рассматривать вопрос включения данного объекта в инвестиционную программу на 2022 год.

– Возможно ли появление у нас в городе крытых теннисных кортов?

– У нас есть определенная договоренность с федерацией тенниса, они готовы нам безвозмездно предоставить воздухоупорное сооружение, необходимое оборудование, а также покрытие кортов. Планируется, что это будет крытый теннисный манеж на четыре корта. Этот воп­рос прорабатываем, возможно, он скоро решится.

– Какими главными спортивными событиями ознаменован ушедший год?

– Несмотря на отмену большинства официальных международных спортивных соревнований по видам спорта, атлеты города продолжили завоевывать медали на чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы (9 медалей по 8 видам спорта: золото – 4, серебро – 2, бронза – 3).

В 2020 году на чемпионате мира по самбо титул чемпиона завоевал Андрей Казусенок, Владислав Бурдь стал обладателем бронзовой медали.

На чемпионате Европы по борьбе титул чемпионки достался Ванессе Колодинской, Ирина Курочкина завоевала бронзовую медаль.

На Кубке мира по борьбе чемпионкой стала Ирина Курочкина, у Залины Сидаковой бронзовая медаль.

На Кубке мира по самбо серебряную медаль завоевала Анастасия Грищенко.

На первенстве мира по самбо титул чемпиона завоевала Валерия Хрущева, Дмитрий Хохлов стал обладателем се­ребряной медали.

– Какие спортивные мероприятия ожидаются в 2021 году?

– О международных соревнованиях говорить пока рано, запланирован ряд республиканских мероприятий. Некоторые из них уже прошли у нас в городе. В январе состоялся традиционный рес­публиканский турнир по греко-римской борьбе памяти генерал-майора Бахарова, в феврале проведена республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по стрельбе из лука в помещениях, в марте нам доверили проведение республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею с шайбой «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь. Практически ежемесячно запланированы крупные республиканские спортивные мероприятия. Сейчас готовимся к республиканскому турниру по самбо памяти мастера спорта СССР Карпинского, в мае пройдет турнир по борьбе памяти Коренькова, в сентябре совместно с федерацией бокса планируем проведение в Бобруйске чемпионата Республики Беларусь, также пройдет республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по тяжелой атлетике – традиционно она состоится в октябре-­ноябре, планируем и республиканскую спартакиаду детско-юношеских спортивных школ по волейболу. Еще в июле в Бобруйске ожидается масштабное мероприятие совместно с Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь и президентским спортивным клубом «Вытокі. Крок да Алімпу». Кроме спортивной составляющей, ожидается культурная программа, свои силы в разных видах спорта смогут попробовать все жела­ющие. Будет зрелищно и ­интересно!

– В 2021 году пройдут Летние Олимпийские игры в Токио. Известно, кто из бобруйских спортс­менов примет в них участие?

– Приказом Министра спорта и туризма Республики Беларусь утвержден список перспективных спортсменов – кандидатов на участие в Олимпийских играх. В него включены порядка 16 спортс­менов из Бобруйска по 8 видам спорта. На сегодня уже выполнено 5 олимпийских квалификационных требований и нормативов, так называемых лицензий. Главные надежды на завоевание медалей связаны с традиционно результативными для нашего города видами спорта: тяжелой атлетикой, греблей на байдарках и каноэ, женской борьбой.

– Если ребенок хочет заниматься спортом…

– В Бобруйске функционируют 9 спе­циализированных учебно-спортивных­

учреждений и УО «Бобруйске государственное училище олимпийского резерва». В настоящее время у нас культивируется 22 вида спорта, открыто более 43 отделений. Но самое важное – занятия в детско-юношеских спортивных школах бесплатные. Главное – вовремя записаться!