В Бобруйске соревнуются юные тяжелоатлеты
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Первенство Бобруйской городской организационной структуры БФСО "Динамо" по тяжелой атлетике "Динамовские надежды" среди юношей и девушек проходит в спортивном зале спорткомплекса "Спартак".
Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".
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