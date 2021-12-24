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Спорт

В Бобруйске соревнуются юные тяжелоатлеты

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В Бобруйске соревнуются юные тяжелоатлеты
Первенство Бобруйской городской организационной структуры БФСО "Динамо" по тяжелой атлетике "Динамовские надежды" среди юношей и девушек проходит в спортивном зале спорткомплекса "Спартак".
Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".
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