В Бобруйске соревнуются юные тяжелоатлеты

Первенство Бобруйской городской организационной структуры БФСО "Динамо" по тяжелой атлетике "Динамовские надежды" среди юношей и девушек проходит в спортивном зале спорткомплекса "Спартак".

Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".