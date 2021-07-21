В Бобруйске с начала года иностранными гражданами совершено 9 преступлений

Сегодня в городе проживает более 3500 иностранных граждан, имеющих действующие разрешения на постоянное проживание, и 300, имеющих разрешения на временное проживание.

– Иностранные граждане и лица без гражданства, приезжая в страну и, находясь здесь, должны знать и соблюдать законодательство нашей страны. Однако, не все из них, приезжают с благими намерениями. Совершение преступлений и правонарушений иностранными гражданами имеют место быть, – рассказывает старший инспектор группы по работе с иностранными гражданами и лицами без гражданства отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома майор милиции Екатерина Вербицкая. – В первом полугодии текущего года на территории Бобруйска окончено предварительное расследование по 9 преступлениям, совершенным иностранными гражданами. Семь преступлений совершено гражданами Российской Федерации, по одному преступлению - гражданами Грузии и Израиля. В отношении иностранцев возбуждены уголовные дела за имущественные преступления, хулиганство, грабеж, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, за осквернение сооружений и порчу имущества, а также хищение имущества путем модификации компьютерной информации.

Сотрудниками отдела по гражданству и миграции в качестве профилактики совершения преступлений иностранцами эффективно используется норма законодательства, предусматривающая возможность аннулирования разрешений на постоянное и временное проживание в Республике Беларусь иностранным гражданам. В текущем году аннулировано 89 разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь иностранным гражданам, неоднократно привлекавшимся к административной ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь, а также выехавшим для постоянного проживания за пределы Республики Беларусь и 33 разрешения временно проживающим.

В интересах общественного порядка и защиты прав граждан из страны выслано 9 иностранных граждан, депортировано 8 иностранных граждан в связи с нарушением Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь. Отказано во въезде в страну 10 иностранцам, совершившим административные правонарушения.

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 04.01.2010 №105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (с изменениями и дополнениями) иностранцы, совершившие на территории Республики Беларусь преступления, административные и иные правонарушения, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.