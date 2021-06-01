В Бобруйске с Международным днем защиты детей поздравили воспитанников дома семейного типа Варичевых

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это не только радостный праздник для самых маленьких граждан нашей страны, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом, в будущем создали свои крепкие и дружные семьи и стали достойными гражданами республики.

Права и законные интересы маленьких членов нашего общества закреплены в Конституции Республики Беларусь, Кодексе о браке и семье, Законе «О правах ребенка» и многих других документах. Именно на этом сделала акцент Вера Широкая – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, побывав сегодня в гостях в доме семейного типа Варичевых.

Вместе с ней поздравить ребят, которые здесь воспитываются, пришли представители первичных организаций РОО «Белая Русь» отдела по образованию администрации Первомайского района, поликлиники №3, а также работники филиала РУП «Могилевоблгаз». Мальчишки и девчонки получили в подарок пазлы с изображением знаковых мест нашей страны, настольные игры, мягкие игрушки, канцтовары, праздничный торт. Вместе с гостями они посадили елочное дерево, которое будет расти у входа в дом.

Депутат Вера Широкая Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь завязала на запястьях воспитанников дома семейного типа ленточки с народным орнаментом – своеобразный жест в рамках акции «Символы нашей страны».

– На сегодня в нашей стране домов семейного типа очень много. И эта та форма патроната и воспитания детей, которая позволяет вырастить их в полноценных семьях, дать путёвку в жизнь, сформировать потребность в родительстве, расти в здоровой полноценной семье, – отметила Вера ШИРОКАЯ.