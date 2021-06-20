В Бобруйске с 21 июня по 4 июля изменится движение некоторых автобусов

К сведению пассажиров!

С 21.06.2021 с 09:00 по 04.07.2021 в связи с проведением ремонтных работ на перекрестке ул. Орджоникидзе и ул. Рокоссовского движение автобусов по маршрутам № 8а, 10, 15, 15а, 18, 18а, 18б, 30, 31, 40 будет осуществляться по улицам … Гоголя, Механизаторов, Я. Коласа, Орджоникидзе, Ульяновская (№ 8а, 18, 18а, 18б, 31, 40), Рокоссовского (№ 10, 15, 15а, 30) и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Из схемы движения автобусов исключается остановочный пункт «Магазин «Практик».

Подготовил Виктор ЧАБАН.