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В Бобруйске реализуется кинопроект «Время патриотов: о прошлом – ради будущего».

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В Бобруйске реализуется кинопроект «Время патриотов: о прошлом – ради будущего».

В рамках реализации мероприятий, посвященных Году исторической памяти, популяризации современной белорусской государственности, противостояния попыткам искажения исторической правды запланированы тематические киномероприятия (кинопоказы, творческие встречи), на которых к показу представлены документальные проекты, фильмы гражданско-патриотической тематики, приуроченные к значимым событиям и памятным датам, а также фильмы о сохранении и популяризации историко-культурного наследия нашей страны.

Кинопроект направлен на консолидацию общества и формирование национального самосознания граждан; укоренение уважения к истории, культуре, традициям.

Кинопроект проходит при поддержке Могилевского областного исполнительного комитета, прокуратуры Могилевской области.

Тематические киномероприятия в рамках кинопроекта также пройдут в кинотеатрах (кинозалах) Могилевской области.


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