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В Бобруйске разыскивают мужчину, который может быть причастен к совершению преступления

ОУР УВД Бобруйского горисполкома 166 0

В Бобруйске разыскивают мужчину, который может быть причастен к совершению преступления

Отделение уголовного розыска отдела милиции Первомайского района города Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома устанавливает личность мужчины, изображенного на фото, который может быть причастен к совершению преступления.

Информация! Если вы узнали данного гражданина, просим позвонить по телефону «102» или 8 029 3369616. Анонимность гарантируется.
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