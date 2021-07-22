В Бобруйске разыскивают мужчину, который может быть причастен к совершению преступления
ОУР УВД Бобруйского горисполкома 166 0
Отделение уголовного розыска отдела милиции Первомайского района города Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома устанавливает личность мужчины, изображенного на фото, который может быть причастен к совершению преступления.
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