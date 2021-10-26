В Бобруйске дежурит COVID-патруль

С 20 октября в Бобруйске стартовала акция «COVID-патруль», в рамках которой созданы волонтерские группы, экипированные средствами индивидуальной защиты. Об этом корреспонденту «БЖ» сообщила первый секретарь Бобруйского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Анна ДИВИНА.

В рядах патруля волонтеры организации «Доброе сердце» прошедшие онлайн-обучение и инструктаж у специалистов из сферы здравоохранения.

«COVID-патруль» напоминает жителям и гостям города о необходимости вакцинации соблюдения масочного режима и социального дистанцирования. Организует акцию Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Белорусского союза женщин и Белорусского общества Красного Креста.

Волонтерские группы дежурят около ТЦ «Абсолют» со вторника по пятницу с 15.00 до 16.00 и около ТЦ «Корона» с 16.00 до 17.00.

Первый секретарь Бобруйского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» напомнила, что в городе продолжают работать молодежные горячие телефонные линии БРСМ, которые готовы принимать заявки на доставку продуктов и лекарств одиноко проживающим гражданам.

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