В Бобруйске проводится набор для направления на обучение по профессиям

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома проводит набор безработных граждан для направления на обучение по профессиям (срочно в июне 2021 года):

- «Продавец 4 разряда» с гарантией трудоустройства (срок обучения – 2 месяца);

- «Машинист (кочегар) котельной; оператор котельной» (срок обучения 3,5 месяца).

Продолжается набор безработных граждан для направления на обучение с гарантией трудоустройства по профессиям: «Станочник широкого профиля (токарь, фрезеровщик, шлифовщик)», «Швея 2-4 разряда» и другие.

Продолжается набор безработных граждан для направления на обучение по программе обучающих курсов «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях», «Предприниматель (индивидуальный)».

Обучение бесплатное, выплачивается стипендия.

По вопросам профобучения обращаться: г.Бобруйск, ул.Гоголя,7, в отдел профессиональной ориентации и профессионального обучения (кабинет №31), тел.709334, 720439.