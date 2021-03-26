В Бобруйске прошло выездное заседание депутатов

Выездное заседание постоянной комиссии по социальным вопросам Бобруйского городского Совета депутатов прошло 25 марта. Участники посетили Дворец искусств, где директор этого учреждения культуры Инна Новикова провела для них экскурсию. Депутаты увидели закулисье, побывали в костюмерной и пошивочном цехе, репетиционных залах. После чего члены постоянной комиссии, начальник отдела культуры горисполкома Вадим Щербич, его заместитель Наталья Русинович обсудили на пленарном заседании вопрос о создании необходимых условий для развития коллективов художественного творчества Дворца искусств и сохранению национальных традиций.

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