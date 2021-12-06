В Бобруйске прошло торжественное мероприятие, посвященное 27-й годовщине со дня образования войсковой части №5527

7 декабря 5 отдельный специальный милицейский батальон внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь отмечает 27-ю годовщину со дня образования.

«Нахождение в нашем городе воинской части №5527 очень важно: именно благодаря вам можно сегодня спокойно гулять по улицам, отдыхать и трудиться, с уверенностью смотреть в завтрашний день. Хочу выразить слова благодарности и за 2020 год - это было сложное время, но благодаря вашей силе и уверенности, сплоченной работе и взаимодействию всех служб мы не допустили беспорядков», — отметил председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Александр Студнев.

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