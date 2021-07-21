В Бобруйске прошла VII отчетно-выборная Конференция Бобруйской городской организации ОО «БРСМ»
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Фоторепортаж Виктора ЧАБАНА.
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