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В Бобруйске прошла VII отчетно-выборная Конференция Бобруйской городской организации ОО «БРСМ»

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В Бобруйске прошла VII отчетно-выборная Конференция Бобруйской городской организации ОО «БРСМ»

Фоторепортаж Виктора ЧАБАНА.

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