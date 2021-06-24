В Бобруйске прошла региональная спортландия «За активное долголетие»

Мероприятие состоялось на базе городского физкультурно-спортивного клуба. В спортландии приняли участие 30 подопечных центров социального обслуживания населения Ленинского и Первомайского районов Бобруйска, Осиповичей, Кировска и Бобруйского района, которые посещают отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

Участники спортландии проявляли себя в таких конкурсах, как «Визитная карточка», «Передача мяча», «Переправа», «Снайпер», «Полоса препятствий», «Меткий стрелок. Дартс», «Слагаемые счастья».

По итогам состязания самыми быстрыми и ловкими оказались участники команды «КЛАД» ТЦСОН Первомайского района Бобруйска, которая заняла первое место. Второе место завоевала команда «Лимонад» ТЦСОН Ленинского района Бобруйска, третье – гости из Кировска.

Победителю и призерам спортивного праздника вручены дипломы оргкомитета и памятные призы, спонсором которых является Бобруйская ассоциация промышленников и предпринимателей Дипломами «За волю к победе» и сувенирами отмечены команды Бобруйского районного центра социального обслуживания населения и Осиповичского РЦСОН.

– Мы показываем, что граждане серебряного возраста, когда выходят на пенсию, могут быть физически и интеллектуально активными. «Это важно для сохранения и укрепления здоровья», – говорит Татьяна Сакач, заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска.